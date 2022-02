Pierre Christophe Quartet Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Pierre Christophe Quartet Arès, 26 mars 2022, Arès. Pierre Christophe Quartet Arès

2022-03-26 – 2022-03-26

Arès Gironde Improvisateur de génie et magicien du piano, Erroll Garner est une source constante d’inspiration pour les musiciens de jazz. Pierre Christophe, prix Django Reinhardt 2007 de l’Académie du Jazz de Paris, est entré dans l’esprit musical de Garner.

Le quartet est complété par Laurent Bataille aux congas, Stan Laferrière à la batterie, et Sébastien Girardot à la contrebasse.

Durée : 1h30 – Tout public.

Rendez-vous à la Salle Brémontier à 20h30.

Tarifs :

Normal : 17€ / Réduit : 12€ / – 12ans : Gratuit

Arès

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

