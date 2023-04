Marché de producteurs à Pierre-Châtel place de la Mairie Pierre-Châtel Catégories d’Évènement: Isère

Pierre-Châtel

Marché de producteurs à Pierre-Châtel place de la Mairie, 1 janvier 2023, Pierre-Châtel. Il se situe sous la Halle ou sur la place de la Mairie selon les festivités. Vous y trouverez une ambiance très conviviale pour ce marché solidement installé dans la petite ville de Pierre-Châtel depuis quelques années..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

place de la Mairie

Pierre-Châtel 38119 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Market with greengrocer, local craftsmen and farmers (cheese, meat, biscuit, wine, etc…) in a friendly atmosphere. Se encuentra bajo el Halle o en la plaza de la Mairie, según las fiestas. Encontrará un ambiente muy acogedor en este mercado que se ha establecido firmemente en la pequeña ciudad de Pierre-Châtel desde hace varios años. Er findet je nach Festlichkeit in der Halle oder auf dem Rathausplatz statt. Hier finden Sie eine sehr gesellige Atmosphäre für diesen Markt, der sich seit einigen Jahren fest in der Kleinstadt Pierre-Châtel etabliert hat. Mise à jour le 2022-04-15 par Matheysine Tourisme

