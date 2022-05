Pierre CASSIGNARD : De Sainte-Foy à Montand Sainte-Foy-la-Grande, 10 mai 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

Pierre CASSIGNARD : De Sainte-Foy à Montand Sainte-Foy-la-Grande

2022-05-10 – 2022-05-21

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

En décembre dernier, la commune de Sainte-Foy-la-Grande avait la tristesse de perdre un enfant du Pays : Pierre Cassignard.

Plusieurs expositions inédites seront visibles du mardi 10 au samedi 21 mai 2022 : à la médiathèque municipale, à la mairie (salle Pierre Lart), au cinéma La Brèche et sous les arcades. Les visiteurs apprécieront immanquablement la découverte de pièces uniques tel que des diplômes, le Molière, un costume de scène… Les proches de Pierre Cassignard ont également fourni quantité de photos, immortalisant ses premiers pas sur scène, sa vie foyenne puis sa carrière cinématographique et théâtrale.

En sus de ces expositions, le public est invité à partir de 14h30 sur le parking du cinéma La Brèche, pour assister à l’inauguration de la place Pierre Cassignard. Après une prise de parole par Madame le Maire et la famille Cassignard, la plaque hommage à l’artiste sera dévoilée

+33 5 57 46 10 84

Service animation Mairie de Sainte-Foy-La-Grande

Sainte-Foy-la-Grande

