Marché de Noël à Pierre-Buffière Pierre-Buffière, 17 décembre 2023, Pierre-Buffière.

Pierre-Buffière,Haute-Vienne

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Pierre-Buffière. L’après-midi, présence du père Noël et animations pour enfants. Entrée libre..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Comité des fêtes de Pierre-Buffière. In the afternoon, Santa Claus and children’s entertainment. Free admission.

Mercado de Navidad organizado por el Comité des fêtes de Pierre-Buffière. Por la tarde, Papá Noel entretendrá a los niños. Entrada gratuita.

Weihnachtsmarkt, der vom Festkomitee von Pierre-Buffière organisiert wird. Am Nachmittag Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Animationen für Kinder. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne