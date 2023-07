Journées européennes du patrimoine à Pierre-Buffière : Villa d’Antone Pierre-Buffière, 16 septembre 2023, Pierre-Buffière.

Pierre-Buffière,Haute-Vienne

Samedi 16 septembre 2023 de 14 h à 18h et dimanche 17 septembre 2023 de 10 h à 12 h et de 14h à 18h

– Visites commentées

– Expositions d’éléments architecturaux et de la vie domestique de la villa, maquette d’hypocauste

-La table chez les gallo-romains d’Antone, l’alimentation à travers les petits jardins gallo-romains et le verger

– Espace aménagé ouvert aux visiteurs, activités ludiques pour petits et grands (atelier d’écriture, jeux gallo-romains, puzzle mosaïque)

Dimanche 17 septembre 2023 de 10 h à 12 h et de 14h à 18h

-Un potier à la villa – Atelier “céramique gallo-romaine” animé par Arnaud Pauthier, Atelier Musée de la Terre de Puycheny, fabrication de lampes à huile en argile

– Animations ludiques autour de l’archéologie, bacs de fouille et matériel de fouille

Tout le programme culturel est gratuit.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 16, 2023, 2:00 pm to 6:00 pm and Sunday, September 17, 2023, 10:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 6:00 pm

– Guided tours

– Exhibitions of architectural elements and domestic life in the villa, hypocaust model

-The Gallo-Roman table at Antone, food through small Gallo-Roman gardens and the orchard

– Open to visitors, fun activities for young and old (writing workshop, Gallo-Roman games, mosaic puzzle)

Sunday, September 17, 2023 10 am to 12 pm and 2 pm to 6 pm

-A potter at the villa – Gallo-Roman ceramics workshop led by Arnaud Pauthier, Musée de la Terre de Puycheny workshop, making clay oil lamps

– Fun archaeology activities, excavation tubs and equipment

The entire cultural program is free of charge

Sábado 16 de septiembre de 2023 de 14.00 a 18.00 horas y domingo 17 de septiembre de 2023 de 10.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas

– Visitas guiadas

– Exposiciones de elementos arquitectónicos y de la vida doméstica en la villa, maqueta del hipocausto

-La mesa en el Antone galo-romano, comida por los pequeños jardines galo-romanos y el huerto

– Espacio amueblado abierto a los visitantes, actividades lúdicas para grandes y pequeños (taller de escritura, juegos galo-romanos, puzzle de mosaicos)

Domingo 17 de septiembre de 2023 de 10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h

-Un alfarero en la villa – Taller de cerámica galo-romana dirigido por Arnaud Pauthier, taller del museo de la Tierra de Puycheny, fabricación de lámparas de aceite de arcilla

– Actividades arqueológicas lúdicas, contenedores de excavación y material de excavación

Todo el programa cultural es gratuito

Samstag, 16. September 2023 von 14:00 bis 18:00 Uhr und Sonntag, 17. September 2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr

– Kommentierte Besichtigungen

– Ausstellungen von architektonischen Elementen und dem häuslichen Leben in der Villa, Modell eines Hypokaustums

-Die Tafel bei den Galloromanen von Antone, Ernährung anhand der kleinen gallorömischen Gärten und des Obstgartens

– Gestalteter Bereich für Besucher, Spielaktivitäten für Groß und Klein (Schreibwerkstatt, gallorömische Spiele, Mosaikpuzzle)

Sonntag, 17. September 2023 von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

-Ein Töpfer in der Villa – Workshop « Galloromanische Keramik » unter der Leitung von Arnaud Pauthier, Workshop « Musée de la Terre de Puycheny », Herstellung von Öllampen aus Ton

– Spielanimationen rund um die Archäologie, Ausgrabungsbecken und Ausgrabungsmaterial

Das gesamte Kulturprogramm ist kostenlos

Mise à jour le 2023-07-21 par SPL Terres de Limousin