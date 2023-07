Feu d’artifice et bal populaire à Pierre-Buffière Pierre-Buffière, 13 juillet 2023, Pierre-Buffière.

Pierre-Buffière,Haute-Vienne

Soirée festive avec un DJ pour vous faire danser toute la soirée, repas à 12€ (réservation obligatoire), structure gonflable pour les enfants, buvette et le tir du feu d’artifice offert par la commune de Pierre-Buffière..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festive evening with a DJ to keep you dancing all evening long, meal at 12? (reservation required), inflatable structure for children, refreshment bar and fireworks display offered by the commune of Pierre-Buffière.

Una velada festiva con un DJ para bailar toda la noche, una comida a las 12:00 (reserva obligatoria), una estructura hinchable para los niños, un bar de refrescos y un espectáculo de fuegos artificiales cortesía del municipio de Pierre-Buffière.

Festlicher Abend mit einem DJ, der Sie den ganzen Abend tanzen lässt, Essen für 12 ? (Reservierung erforderlich), Hüpfburg für die Kinder, Getränkestand und Feuerwerk, das von der Gemeinde Pierre-Buffière gestiftet wird.

