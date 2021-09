Lille Sciences Po Lille Lille, Nord “Pierre Bourdieu et la fin de la philosophie” par Marc Joly Sciences Po Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Pierre Bourdieu et la fin de la philosophie” par Marc Joly Sciences Po Lille, 17 novembre 2021, Lille. “Pierre Bourdieu et la fin de la philosophie” par Marc Joly

Sciences Po Lille, le mercredi 17 novembre à 18:30

La sociologie, pour Bourdieu, se doit de faire progresser la connaissance du monde social en même temps que la connaissance des limites et possibilités réelles de cette connaissance et de toute connaissance. Une telle ambition revient, en puissance, à renverser la hiérarchie des valeurs épistémologiques et des disciplines. Mais la sociologie n’a pas seulement été amenée à occuper un espace traditionnellement dévolu à la philosophie. Plus étonnant encore : une large partie de l’activité philosophique consiste, depuis le début du XXe siècle, à arraisonner les sciences humaines et sociales.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Une large partie de l’activité philosophique consiste, depuis le début du XXe siècle, à arraisonner les sciences humaines et sociales. Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T18:30:00 2021-11-17T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Sciences Po Lille Adresse 9 Rue Auguste Angellier Ville Lille lieuville Sciences Po Lille Lille