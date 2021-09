Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire, Rhône Pierre Boulay – Mémoire d’une collection : projection du film de Vartan Ohanian Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire

Rhône

Pierre Boulay – Mémoire d'une collection : projection du film de Vartan Ohanian
2021-09-18 20:30:00

Caluire-et-Cuire, Rhône
Une visite dans l'atelier de Pierre Boulay.
info-culture@ville-caluire.fr +33 4 78 98 80 66
http://www.ville-caluire.fr/

