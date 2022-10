Pierre Bonnard (1867-1947) Le Blanc Le Blanc Catégorie d’évènement: Le Blanc

2022-10-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-20 Le Blanc Indre BP 208 Mairie Le Blanc Ce peintre du bonheur, de la vie en famille, des joies simples, fut de son vivant largement sous estimé, voire méprisé par les tenants de l’avant-garde. après sa mort, un fidèle ami de Picasso, publie en 1947, dans les « Cahiers d’art », un article polémique: « Bonnard est_il un grand peintre? ». Henri Matisse annote en marge de son exemplaire: « oui, je certifie que Bonnard est un grand peintre pour aujourd’hui et sûrement pour l’avenir ».

Pierre Bonnard, bien que né en région parisienne, à Fontenay-aux -Roses, et mort sur la Côte d’Azur au Cannet, avait un lien indirect, mais secret, avec le Berry.

je conterai bien sûr cette histoire rocambolesque avec ses conséquences financières, mais ma conférence portera essentiellement sur la découverte de son œuvre. Conférence sur le thème de l’Histoire de l’art par Michel LeBrun-Franzaroli, artiste peintre et historien de l’art. uipb@orange.fr +33 2 54 37 24 32 http://www.uipb.org/ ©wikipédia

