Pierre Bertrand & La Caja Negra Quartet imfp, 22 mars 2022, Salon-de-Provence.

Pierre Bertrand & La Caja Negra Quartet

imfp, le mardi 22 mars à 19:00

Comment parler de cette musique? Il vaudrait peut-être mieux ne pas en parler mais donner envie de l’entendre. Propos nécessairement amphibologique. Un contraste extrême entre la richesse des sources et la puissance vivifiante de la synthèse, à la limite de l’abstraction! Ouh! Ne prenez pas peur! La richesse des sources: pour commencer, Pierre Bertrand habitué des grands ensembles qu’il dirige avec Nicolas Folmer (le Nice Jazz Orchestra) puis seul (le Paris Jazz Big band). Bref un habitué des arrangements et du maniement des masses sonores. Un fou de la musique de Duke Ellington. Parmi les œuvres foisonnantes de ce dernier, les titres publiés dans l’album de 1964 « Far east suite » chacun racontant une ville, une atmosphère évoquées à la suite d’une tournée au Moyen Orient : Isfahan, Amad, A tourist point of view, Bluebird of Delhi-(Minah). Et puis l’expérience de la « Caja Negra » (la boite noire plutôt que la Camera obscura) où se mêlent le jazz et la musique flamenco pour laquelle des musiciens comme Edouard Coquard, Alfio Origlio, Jerôme Regard sont taillés sur mesure. Le dossier de presse : « Une réécriture inédite d’un album culte du maestro Duke Ellington : c’est le superbe défi que s’est fixé Pierre Bertrand (lauréat des Victoires du Jazz 2017, CHOC Jazz Magazine et MUST TSF Jazz en 2021…) avec son ensemble « La Caja Negra ». Embarquez de Damas à Dakha avec cette « Far East Suite » et ses 9 trésors musicaux : Pierre Bertrand vous offre un voyage impossible… Depuis près de 10 ans, « Caja Negra » a fait ses preuves avec 2 albums et une série concerts mémorables, Pierre Bertrand garde l’esprit orchestral, la force des mélodies et la sauvagerie musicale du « Duke », tout en livrant une vision des plus personnelles… » Pierre Bertrand : Saxo et flute Jérôme Regard : Contrebasse Alfio Origlio : Piano Édouard Coquard : Batterie & percussions

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants IMFP et les – 12 ans

♫JAZZ♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T21:00:00