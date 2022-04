PIERRE BERTRAND & LA CAJA NEGRA BIG BAND LE BAL BLOMET, 14 juin 2022, Paris.

Un big band All Stars pour une fusion cuivrée et ultra explosive jazz et flamenco !

Date et horaire exacts : Le mardi 14 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR

Décollage, atterrissage, arabesques abstraites, carnet de voyage et tourbillon d’images, la magie de La Caja Negra Big Band, dirigée par Pierre Bertrand (Victoire du Jazz, fusionne jazz et flamenco, fête les différences et leurs rencontres.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)



Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/pierre-bertrand1 Réservations

PIERRE BERTRAND & LA CAJA NEGRA BIG BAND