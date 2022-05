Pierre Bertrand « La Caja Negra Big Band » invitent Randy Brecker Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Pierre Bertrand « La Caja Negra Big Band » invitent Randy Brecker Château de l’Empéri, 2 juillet 2022, Salon-de-Provence. Pierre Bertrand « La Caja Negra Big Band » invitent Randy Brecker

Château de l’Empéri, le samedi 2 juillet à 21:00

Une soirée jazz des cinq continents en coproduction avec l’IMFP & Salon-de-Musique avec la participation de la Métropole Aix-Marseille Provence et de ​​​​​​​la Ville de Salon-de-Provence. Stéphane Chausse : saxophone alto Pierre Bertrand : saxophone tenor Frédéric Couderc : saxophone baryton Joel Chausse, Sylvain Gontard, Ron Di Lauro : trompettes Steen Nikolaj Hansen, Philippe Georges : trombone Louis Winsberg : guitare Alfio Origlio : piano Jérôme Regard : contrebasse Minino Garay : percussions André Ceccarelli : batterie Paloma Pradal : chant Sabrina Romero : chant, danse Special Guest : Randy Becker

20 / 25€

♫JAZZ♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T21:00:00 2022-07-02T23:00:00

