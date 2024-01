PIERRE BERTRAND ET CAJA NEGRA SALLE FELIX MARTIN St Raphael, vendredi 15 mars 2024.

Stéphane BELMONDO, trompettiste de renom, musicien et compositeur maintes fois récompensé, doit son amour du Jazz au grand Chet Baker. En effet, lors de leurs rencontres parisiennes dans les années 80, Stéphane BELMONDO a pu côtoyer, échanger et jouer avec son maître . Mais reprendre la musique de Chet BAKER était une démarche qui nécessitait du temps, de l’humilité, du vécu, et beaucoup de réflexion et de travail. Ses collaborations précédentes avec Yusef LATEEF, Milton NASCIMENTO, Michel LEGRAND ou encore Dee Dee BRIDGEWATER pour n’en citer que quelques-unes, ainsi que les hommages à Lili BOULANGER ou Stevie WONDER, sont autant d’étapes et de chemins parcourus avant de revenir à ses premiers amours.Stéphane BELMONDO nous replonge dans cette musique, accompagné par l’incroyable guitariste Hugo LIPPI et le contrebassiste Thomas BRAMERIE, ami de toujours, qui joua également avec Chet BAKER. Pour le jazzman, il n’était aucunement question d’imiter son ancien mentor, cela n’aurait pas été lui rendre hommage. À travers cette soirée, il nous enveloppe plutôt de son amour pour le musicien, grâce aux notes chaleureuses de ses cuivres.

Tarif : 10.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

SALLE FELIX MARTIN Boulevard Felix Martin 83700 St Raphael 83