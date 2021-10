Pierre Bensusan présente « Azwan » Le Triton, 5 novembre 2021, Les Lilas.

Le Triton, le vendredi 5 novembre à 20:30

La pandémie mondiale de COVID-19 qui a pris l’humanité au piège souligne l’unité de notre monde et notre connectivité imbriquée. C’est le message de Bensusan et la signification d’« Azwan », le quinzième album de l’artiste primé (qui sortira le 12/11/2021 en France). Le guitariste-chanteur franco-algérien a déclaré : « Tout au long de ma vie, j’ai fait l’expérience de l’unité, en étant plus ou moins conscient de l’impact et de l’influence de chaque action sur l’univers entier. Plus le temps passe, plus je me sens connecté à toutes les personnes, à tous les animaux et universellement à toute la nature. Mon intention est que chaque action et comportement contribue, soutienne et ajoute de la valeur à notre interconnectivité, en particulier à travers ma musique. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un processus nourricier, voire de guérison, pour moi et pour ceux avec qui je la partage. » Élu par les lecteurs du magazine Guitar Player comme meilleur guitariste de musiques du monde, la musique de Bensusan est contemplative, nostalgique, sublime et prodigieusement interprétée avec une inspiration ancrée dans la nature. Le concept d’Azwan est né de l’observation des abeilles, ces insectes solaires qui travaillent ensemble dans l’obscurité, et de celle des oiseaux qui volent et dansent ensemble. C’est une représentation symbolique inspirante du continuum de la musique. Lorsque l’on voit le mot Azwan écrit, il peut évoquer un lieu, une ville ou une humeur, mais lorsqu’on l’entend à haute voix, on a l’impression qu’il s’agit de « l’unité ». J’ai contemplé toute la musique d’Azwan pendant des années avant de l’enregistrer, prenant le temps de permettre à toutes les notes de s’assembler pour ne faire qu’un. » Bensusan est un conteur, utilisant un langage expressif et lyrique à la guitare acoustique et une vocalisation éthérée pour séduire, transfuser et transporter. « Azwan est avant tout un album instrumental solo sur lequel la guitare est conçue comme un orchestre, délivrant mélodie, basse, accords et contrepoint dans le même espace. Nous y ajoutons quelques éléments vocaux et plusieurs collaborations avec des musiciens invités. J’ai demandé à Jean-Marie Ecay, guitariste de jazz & blues tout terrain (Nougaro, Lockwood, Galiano, Ponty, Cobham) de co-produire l’album et je lui en suis infiniment reconnaissant » a déclaré Bensusan qui a vécu à Paris depuis ses 4 ans et maintenant réside au vert, à 1h de la capitale. Apprenant à jouer de la guitare à l’âge de onze ans après quatre ans de formation au piano, Bensusan a signé son premier contrat de disque à 17 ans, remportant la Rose d’Or au Festival de Montreux pour son premier album de 1975, Près de Paris. Plus récemment, il a remporté un Independent Music Award en 2014 pour Encore : Live, un triple disque live. Il est considéré comme l’un des plus grands guitaristes acoustiques du 21e siècle, connu pour son immense vocabulaire sonore utilisant des touches de musiques du monde, new age, jazz, classique, traditionnelle, folk et pop avec des références culturelles françaises, arabes, latines et celtiques. Aucune ne peut être isolée, elles représentent le véritable vocabulaire de Pierre et la meilleure partie de notre monde dans son état actuel, un monde qui se partage.

Tarif plein : 25€ ; Tarif réduit : 20€ ; Tarif jeune/adhérent : 15€

Pierre Bensusan révèlera son 15e album « Azwan » à l’occasion de sa sortie en France le 12 novembre 2021 chez Le Triton / L’Autre Distribution.

Le Triton 11 Bis Rue Du Coq Français Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T23:00:00