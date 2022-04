PIERRE BENSUSAN LE TRITON, 27 mai 2022, Les Lilas.

Le 12 décembre 1999, lors d’un marathon fou de 12 heures de concerts pour soutenir l’ouverture du Triton, le guitariste à la renommée planétaire Pierre Bensusan était déjà présent. Répétitions, présentation de l’ensemble de ses créations, rendez-vous annuel et chaleureux avec son public francilien : depuis plus de vingt ans, Pierre est au Triton chez lui ! Dans l’histoire de notre compagnonnage, il ne manquait finalement plus qu’un disque à paraître sur notre label et c’est maintenant chose faite avec la sortie du petit bijou “Azwan”, que nous vous invitons à vous procurer sans plus tarder. Après des pépins de santé qui l’ont contraint à reporter son concert à deux reprises, nous sommes heureux de retrouver ce soir notre ami Pierre Bensusan qui nous présente la sublime musique de son tout dernier opus qu’il se fera un plaisir de vous dédicacer à la sortie du concert ! **Pierre Bensusan** guitare, chant

