« Jouer au Triton est toujours une fête et 2020, une année qui restera dans l'histoire pour tout ce que nous avons vécu, chacun-une et ensemble. Après la traversée d'une année 2021 tout aussi atypique, je célèbre enfin la sortie de mon nouvel album "Azwan" sur le label du Triton et d'un nouveau livre "Guitar Collection" chez Hal Leonard. Je jouerai des passages d'Azwan ainsi que des nouvelles pièces écrites pendant les confinements. Privé de scène pendant des mois, j'ai hâte de vous retrouver. » Pierre Bensusan

