PIERRE BELOÜIN & OPTICAL SOUND + ROCK’N’ROLL SUICIDE – DEATH BY POWERPOINT – REDUX VERSION 2022 Le Mans, 24 janvier 2022, Le Mans.

2022-01-24 17:00:00 – 2022-01-24 20:00:00 LA FABRIQUE 5 Boulevard Anatole France

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose

Pierre Beloüin & Optical Sound + Rock’n’Roll Suicide – Death by Powerpoint – Redux version 2022

Pierre Beloüin est entré dans l’art par la musique travaillant d’emblée à la frontière du visuel et du sonore. Son label Optical Sound œuvre depuis 1997 au mixage interdisciplinaire et produit sans distinction projets de musiciens-artistes- graphistes et autres : disques, dvd’s, badges, sérigraphies, éditions limitées, interfaces, expositions, etc. ainsi qu’une revue spécialisée. Il présentera une sélection de ses éditions et projets d’exposition, en préambule il lira : Rock’n’Roll Suicide – Death by Powerpoint – Redux (version 2022), 20 notices funéraires, de 20 secondes, soit 6’40 au total au format des Pecha Kucha. Une compilation de morts célèbres de l’histoire du rock, extraite de la sérigraphie « Rock’n’Roll Suicide – death by misadventure » édité chez Tchikebe

