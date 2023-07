Terre de Sports Rocheservière Pierre aux Lutins Rocheservière, 24 juillet 2023, Rocheservière.

L’équipe du CDOS Vendée sera à ROCHESERVIERE le lundi 24 juillet pour vous proposer des animations sportives de 15h à 18h.

Dans la joie et la bonne humeur, les enfants et autres publics accueillis sur l’espace VTDS pourront passer un moment convivial à découvrir et à pratiquer de nouvelles activités comme le Pickelball, le Basketball, le Spikeball ou encore le Tir à l’arc…

On compte sur vous !

Pierre aux Lutins Pierre aux Lutins, 85620 Rocheservière Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T15:00:00+02:00 – 2023-07-24T18:00:00+02:00

CDOS mairie de rocheservière

cdos / mairie de rocheservière