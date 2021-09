Pierre Aucaigne Escalier du rire, 22 avril 2022, Albert.

Pierre Aucaigne

du vendredi 22 avril 2022 au samedi 23 avril 2022 à Escalier du rire

Pierre Aucaigne est un phénomène : il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il est empêtré dans ses délires saugrenus. Au premier abord, il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la plus extrême. On le retrouve ici dans un spectacle époustouflant, jonglant au milieu de ses personnages mythiques: le gréviste, Momo, un cuisinier modèle, Fernand le maître-chien redoutable… Tous sont réunis autour du directeur de théâtre Gilles Patrick Sabaillon (GPS pour les intimes) pour assurer une soirée caritative en faveur de la gent… Canine. Une heure trente de spectacle dans un style jubilatoire et totalement décalé.

17€ (TR 15€)

Un one-man-show aussi touchant et attachant que son auteur.

Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:00:00