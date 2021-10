Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne PIERRE ARDOUVIN : PROUVE QUE TU EXISTES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-01-22 14:00:00 – 2022-03-27 19:00:00
Rue du Général Lemonnier Chapelle du Genêteil
Château-Gontier-sur-Mayenne

Chaque oeuvre de Pierre Ardouvin est apte à déclencher des émotions grâce à sa capacité à réunir des objets connus, repérables, chargés historiquement ou sociologiquement : lino, contreplaqué, voiture, caravane, tourne-disque, carte postale, canapé, musique… Jamais dépourvu d'humour, il aborde pourtant des questions importantes telles que la fin des utopies, le libéralisme à tout crin, les contraintes imposées au corps social, les replis identitaires, la société du spectacle et de contrôle, l'enfermement, l'isolement et la grande désillusion. Né en 1955, Pierre Ardouvin vit et travaille à Paris. Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Pierre Ardouvin crée du récit grâce à l'assemblage de matériaux standardisés ou de récupération. Tout l'art de l'artiste est dans la recomposition, le pas de côté qu'il applique à ces objets à la fois bas de gamme, déclassés et emprunts de nostalgie.

contact@le-carre.org +33 2 43 07 88 96 https://www.le-carre.org/

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Rue du Général Lemonnier Chapelle du Genêteil Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville 47.82853#-0.6987