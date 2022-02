Pier Paolo Pasolini -Sù e Jù Institut Culturel Italien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SU E JU – POESIES FRIOULANES DE PIER PAOLO PASOLINI – RECITAL Dans le cadre du centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini. Alex Grillo composition, vibraphone, voix & Elsa Martin voix Réservation [www.iicmarsiglia.esteri.it](http://www.iicmarsiglia.esteri.it) Pass vaccinal obligatoire ♫Recital autour des poesies frioulanes♫ Institut Culturel Italien 6 rue Fernand-Pauriol 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T21:00:00

