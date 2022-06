Piel Canela Chorges Chorges Catégories d’évènement: Chorges

Hautes-Alpes

Piel Canela Chorges, 27 juillet 2022, Chorges. Piel Canela

Place Lesdiguières Place Lesdiguières, Chorges Chorges Hautes-Alpes Office de Tourisme de Serre-Ponçon Place Lesdiguières, Chorges Place Lesdiguières

2022-07-27 – 2022-07-27

Place Lesdiguières, Chorges Place Lesdiguières

Chorges

Hautes-Alpes Chorges Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Les cinq musiciens jouent une musique vivante, vibrante, aux sonorités chaleureuses de la rumba et de la fusion flamenca ! mediatheque@mairie-chorges.fr +33 4 92 53 93 30 Place Lesdiguières, Chorges Place Lesdiguières Chorges

dernière mise à jour : 2022-06-25 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Détails Catégories d’évènement: Chorges, Hautes-Alpes Autres Lieu Chorges Adresse Chorges Hautes-Alpes Office de Tourisme de Serre-Ponçon Place Lesdiguières, Chorges Place Lesdiguières Ville Chorges lieuville Place Lesdiguières, Chorges Place Lesdiguières Chorges Departement Hautes-Alpes

Chorges Chorges Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chorges/

Piel Canela Chorges 2022-07-27 was last modified: by Piel Canela Chorges Chorges 27 juillet 2022 Place Lesdiguières Place Lesdiguières, Chorges Chorges Hautes-Alpes Office de Tourisme de Serre-Ponçon

Chorges Hautes-Alpes