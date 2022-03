PIEL CANELA 4tet CinéBar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

PIEL CANELA 4tet CinéBar, 10 mars 2022, Marseille. PIEL CANELA 4tet

CinéBar, le jeudi 10 mars à 20:00

PIEL CANELA 4tet Explore et revisite avec une passion communicative les rumbas, cumbias, boléros, et palos flamencos. Une énergie et une vrai sensibilité au service d’une musique volcanique qui ne laisse personne indifférent. Eli: Chant Germain: Guitarre Monchi : Basse Polo : Percussions

5€

♫♫♫ CinéBar 11, rue Curiol 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CinéBar Adresse 11, rue Curiol 13001 Marseille Ville Marseille lieuville CinéBar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

CinéBar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

PIEL CANELA 4tet CinéBar 2022-03-10 was last modified: by PIEL CANELA 4tet CinéBar CinéBar 10 mars 2022 CinéBar Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône