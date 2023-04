Bike & Run des Grands Cabaniers Stade Piégut-Pluviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Piégut-Pluviers

Bike & Run des Grands Cabaniers Stade, 1 mai 2023, Piégut-Pluviers. 13,5km – départ 14h – 13€/équipe

20km – départ 15h – 20€/équipe

Format jeunes- 7km – départ 16h – 7€/équipe

Ouvert aux VTT électriques.

Stade

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



13.5km – start 2pm – 13?/team

20km – start 3pm – 20?/team

Youth format – 7km – start at 4pm – 7?/team

Open to electric bikes 13,5 km – salida a las 14.00 horas – 13 EUR/equipo

20km – salida a las 15h – 20¤/equipo

Formato juvenil – 7km – salida a las 16h – 7?/equipo

Abierto a bicicletas eléctricas 13,5km – Start 14h – 13?/Team

20km – Start 15h – 20?/Team

Jugendformat – 7km – Start 16h – 7?/Team

Offen für elektrische Mountainbikes Mise à jour le 2023-04-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

