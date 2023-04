Les Balcons de la Drôme – Randonnées et trails Parking de l’aire sportive, 11 juin 2023, Piégros-la-Clastre.

Des randonnées pour tous sur des sentiers balisés et sécurisés ainsi que 4 parcours trails (navettes au départ de Piégros-la-Clastre). Inscriptions sur place à partir de 6h45 ou via le blog ou Le Sportif.com. Repas champêtre à partir de 12h..

2023-06-11 à 06:45:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Parking de l’aire sportive

Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hikes for all on marked and secured trails as well as 4 trails (shuttles from Piégros-la-Clastre). Registration on site from 6:45 am or via the blog or Le Sportif.com. Meal in the country from 12 am.

Paseos para todos por senderos señalizados y seguros, así como 4 recorridos de trail (lanzaderas desde Piégros-la-Clastre). Inscripciones in situ a partir de las 6h45 o a través del blog o de Le Sportif.com. Comida campestre a partir de las 12h.

Wanderungen für alle auf markierten und gesicherten Wegen sowie 4 Trailstrecken (Shuttle-Busse ab Piégros-la-Clastre). Anmeldungen vor Ort ab 6:45 Uhr oder über den Blog oder Le Sportif.com. Ländliches Essen ab 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans