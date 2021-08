Orgon Orgon Bouches-du-Rhône, Orgon Piège pour un homme seul Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Piège pour un homme seul Orgon, 18 septembre 2021, Orgon. Piège pour un homme seul 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon Une comédie policière de Robert Thomas, par le Théâtre des Calans, mise en scène Philippe Arguedas avec Anne Marie Michel, Monique Douzon, Valérie Fabre, Philippe Moras, Pierre Lotte, Bruno Watel. Pièce de théâtre “Piège pour un homme seul”. +33 4 90 73 09 54 http://www.orgon.fr/ Une comédie policière de Robert Thomas, par le Théâtre des Calans, mise en scène Philippe Arguedas avec Anne Marie Michel, Monique Douzon, Valérie Fabre, Philippe Moras, Pierre Lotte, Bruno Watel. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

