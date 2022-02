Piège-moi [ou l’auto-truande programmée] Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Performance dansée ——————— **Cie MMCC** **Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes, en partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité** _Piège-moi [ou l’auto truande programmée]_ est une performance dansée interactive, un défi chorégraphique totalement improvisé. L’objectif ici n’est pas de piéger quelqu’un mais bel et bien de suivre la définition classique du mot : « moyen utilisé pour placer une personne dans une situation difficile ». « J’ai environ 4 minutes pour chaque improvisation, je ne connais pas à l’avance les différents thèmes qui sont diffusés avec les voix des spectateurs, je choisis de manière aléatoire les costumes et pour finir je danse sur une musique soufflée par le public […]. Ma seule solution est d’être au présent. Pas de tricherie possible, pas d’arrangement. Être là, loyale envers moi-même. » Marianne Masson **Danse, performance** Marianne Masson / **Complice son** Arthur Ower En lien : [_Femmes en mouvement_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44437/Femmes%20en%20mouvement?_k=i8hob1), mar. 8 mars, journée atelier, débat, expo, performance.

