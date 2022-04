Pieds nus dans les chardons & Noli me tangere de Mehdi Gorbuz Centre Wallonie-Bruxelles I White Box, 29 avril 2022, Paris.

Pieds nus dans les chardons & Noli me tangere de Mehdi Gorbuz

du vendredi 29 avril au samedi 11 juin à Centre Wallonie-Bruxelles I White Box

■ _**Pieds nus dans les chardons**_ 8’10’’, 2019 Les premiers plans de la vidéo montrent une femme qui se prépare. Elle se rend dans un lieu sacré, un ancien tombeau perdu au milieu des montagnes kurdes. Dans ce lieu se trouve un arbre. Des morceaux de tissus sont suspendus à ses branches, témoins de vœux oubliés. Un lieu de mémoire et d’histoire, entre la Turquie et l’Arménie. Des fragments d’instants, des moments fragiles où le geste devient fondamental. ■ **_Noli me tangere_** 6’20’’, 2021 « _Noli me tangere_ » signifie à la fois « _ne me touche pas_ » et « _ne me retiens pas_ ». Il est l’épisode de la découverte par Marie-Madeleine du tombeau ouvert de Jésus. Il relate l’instant de leur rencontre, geste refusé. La vidéo prend racine dans les peintures du Titien et du Corrège. On y voit des fragments de corps s’effleurant, d’une sensualité charnelle. Désir du touché refoulé.

Le CWB|Paris accueille Mehdi Gorbuz dans l’espace vidéo de la White Box au sein de la galerie. Y sera projeté les deux films Pieds nus dans les chardons & Noli me tangere.

Centre Wallonie-Bruxelles I White Box 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



