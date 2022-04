PIEDEBICHE Leda Atomica Musique, 6 mai 2022, Marseille.

PIEDEBICHE

Leda Atomica Musique, le vendredi 6 mai à 19:30

PIEDEBICHE, groupe de rock hybride, vous embarque dans sa BATAILLE DU CLAIR ET DE L’OBSCUR, toujours renouvelée, jamais achevée… C’est un combat intemporel et oh combien d’actualité !, que se livrent en nous et autour de nous les forces obscures et lumineuses. La musique de Peache, les textes et le chant de Unn, les photographies de Doog Mc Hell, les films de Philippe Berjuin, tout ça nous embarque sur la longue route bleutée de l’existence, tissée de nuits lumineuses et jours obscurs.

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



