Méta snow trail Pied de piste Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief Méta snow trail Pied de piste Métabief, 13 janvier 2024, Métabief. Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13 . Amateurs de trails, de paysages enneigés et de défis sportifs, troquez vos skis contre vos baskets !

Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture des inscriptions pour la Métabief Snow Trail 2024, notre Trail hivernal qui se déroulera le 13 janvier prochain.

Au programme :

‍♀️ Méta Kid’s : Mini course à obstacle sur neige au pied des pistes, départ 15h00.

‍♀️ 2 Trails de 10 & 16km à la Station de Métabief au coucher du Soleil ! .

Pied de piste

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Code postal 25370 Lieu Pied de piste Adresse Pied de piste Ville Métabief Departement Doubs Lieu Ville Pied de piste Métabief Latitude 46.7697075 Longitude 6.3558735 latitude longitude 46.7697075;6.3558735

Pied de piste Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/