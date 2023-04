Pied de nez – Marionnettes et musique jeune public Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Pied de nez – Marionnettes et musique jeune public Théâtre Mandapa, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h30

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Dans son petit théâtre ambulant, un surprenant personnage, livré à des aventures « sans queue ni tête », tente de forger pas à pas un univers tout à l'envers… Pied de nez Marionnettes corporelles et à gaine, musique à partir de 3 ans Par Véronique Calderari (marionnettiste) et Anne Darrieu (violon, mandoline) Dans son petit théâtre ambulant, un surprenant personnage livré à des aventures « sans queue ni tête », tente de forger pas à pas un univers tout à l'envers. S'il n'entend pas s'y prendre comme un pied, cette tête en l'air au pied du mur nous fait découvrir ses exploits et ses faiblesses avec délicatesse et malice. Accompagnée par une musicienne aux multiples talents qui tente elle de garder les pieds sur terre. La compagnie élabore des spectacles à la croisée des arts du cirque, de la marionnette, de la musique et du théâtre forain. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris

