Journées nationales de l’architecture: Du Rocher Corneille au Mont Ronzon pied de la cathédrale Le Puy-en-Velay, 15 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

En partenariat avec le CAUE 43

Partez de la cathédrale jusqu’à l’usine Fontanille, en compagnie d’un architecte et d’un paysagiste et observez le paysage urbain et son évolution. Une histoire de point de vue !

Rendez-vous au pied de la cathédrale.

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. .

pied de la cathédrale rue de la Manécanterie

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with CAUE 43

Set off from the cathedral to the Fontanille factory, in the company of an architect and a landscape gardener, and observe the urban landscape and its evolution. A story of viewpoints!

Meet at the foot of the cathedral

En colaboración con CAUE 43

Vaya de la catedral a la fábrica Fontanille, en compañía de un arquitecto y un paisajista, y observe el paisaje urbano y su evolución. ¡Todo son miradores!

Encuentro al pie de la catedral

In Zusammenarbeit mit dem CAUE 43

Gehen Sie von der Kathedrale bis zur Fontanille-Fabrik in Begleitung eines Architekten und eines Landschaftsarchitekten und beobachten Sie die Stadtlandschaft und ihre Entwicklung. Eine Geschichte der Aussichtspunkte!

Treffpunkt am Fuß der Kathedrale

