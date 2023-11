Village de Noël Pied de la Cathédrale Bourges, 8 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Du 8 au 24 décembre retrouvez l’expérience magique du village de Noël de Bourges, situé au pied de la cathédrale Saint-Étienne..

2023-12-08 fin : 2023-12-24 . .

Pied de la Cathédrale

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



From December 8 to 24, experience the magic of the Bourges Christmas Village, located at the foot of Saint-Etienne Cathedral.

Del 8 al 24 de diciembre, disfrute de la magia del pueblo navideño de Bourges, situado a los pies de la catedral de Saint-Etienne.

Vom 8. bis zum 24. Dezember können Sie das magische Erlebnis des Weihnachtsdorfes von Bourges am Fuße der Kathedrale Saint-Étienne genießen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Tourisme & Territoires du Cher