Portes de chanelles et Rue de la laine, le samedi 24 juillet à 17:00

Pièces maîtresses —————– ### Exposition dans les vitrines vides du centre-ville de Marvejols. L’exposition «Pièces maîtresses» est pensée comme la visite d’une maison, entre le décor de cinéma et la scène du quotidien où chaque vitrine investie représente une pièce. En se baladant dans la rue, les visiteurs passeront ainsi par des lieux inattendus tels que l’écurie, le jardin d’hiver, le lit et le fond du couloir ! Ce sera l’occasion de découvrir des ambiances et des univers artistiques différents dans chacune des vitrines. Cette exposition est le fruit d’une réflexion sur ces derniers mois, marqués par les moments passés chez soi. Les artistes sont invités à choisir comme thème une pièce de leur choix et d’en traduire la vision qu’ils en ont à travers le prisme de leur pratique artistique. Espace domestique en vitrine, les œuvres exposées extériorisent les intérieurs et font un pied de nez à ces derniers mois, marqués par l’entre soi.

Entrée libre

2021-07-24T17:00:00 2021-07-24T21:00:00

