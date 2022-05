Pièces jointes à la Charpente Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Pièces jointes à la Charpente Amboise, 8 mai 2022, Amboise. Pièces jointes à la Charpente Amboise

2022-05-08 – 2022-05-08

Amboise Indre-et-Loire Dimanche 8 mai à 14h : “Pièces Jointes #3” – création performance –

Quatre spectacles et un concert à LA CHARPENTE – 4 rue Charles Péguy – Amboise – quartier gare

Un projet fédérateur associant des artistes danseurs, comédiens, musiciens issus de différentes compagnies de la région. Tout public – accès aux personnes à mobilité réduite

Tarif 7 euros/gratuit – 12 ans/bar et restauration

Réservations : resa.lacharpente@gmail.com

Infos : www.assolacharpente.fr Dimanche 8 mai à 14h : “Pièces Jointes #3” – création performance –

Quatre spectacles et un concert à LA CHARPENTE – 4 rue Charles Péguy – Amboise – quartier gare

Un projet fédérateur associant des artistes danseurs, comédiens, musiciens issus de différentes compagnies de la région. https://www.assolacharpente.fr/ Dimanche 8 mai à 14h : “Pièces Jointes #3” – création performance –

Quatre spectacles et un concert à LA CHARPENTE – 4 rue Charles Péguy – Amboise – quartier gare

Un projet fédérateur associant des artistes danseurs, comédiens, musiciens issus de différentes compagnies de la région. Tout public – accès aux personnes à mobilité réduite

Tarif 7 euros/gratuit – 12 ans/bar et restauration

Réservations : resa.lacharpente@gmail.com

Infos : www.assolacharpente.fr la charpente

Amboise

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Adresse Ville Amboise lieuville Amboise Departement Indre-et-Loire

Amboise Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/

Pièces jointes à la Charpente Amboise 2022-05-08 was last modified: by Pièces jointes à la Charpente Amboise Amboise 8 mai 2022 Amboise Indre-et-Loire

Amboise Indre-et-Loire