Pièces Ephémères L’Oscillo-théâtroscope Cenon, vendredi 19 avril 2024.

Pièces Ephémères Une série de sketchs hilarants portée par une flopée de comédiens et de comédiennes ahurissants de vérité et de fantaisie. Vendredi 19 avril, 20h45 L'Oscillo-théâtroscope

Début : 2024-04-19T20:45:00+02:00 – 2024-04-19T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:45:00+02:00 – 2024-04-19T22:00:00+02:00

Une série de sketchs hilarants portée par une flopée de comédiens et comédiennes ahurissants de vérité et de fantaisie.

Un spectacle à cent à l’heure et demi avec plongeon en apnée dans les fonds humoristiques.

Les groupes Entre-deux-scènes à nouveau sur leur scène de l’Oscillo.

Nom de l’association: THÉÂTRE POPULAIRE ALIZÉ

Email de l’association: theatre.alize@gmail.com

Tarif : 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Lieu : Oscillo Théâtre – RUE DES CATALPAS – DOMAINE DU LORET

L'Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine