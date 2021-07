Malbuisson Malbuisson Doubs, Malbuisson Pièces d’été – balades commentées Malbuisson Malbuisson Catégories d’évènement: Doubs

Malbuisson Doubs Malbuisson EUR 5 5 A 10h (durée : 2h).

Découverte du parcours avec un guide.

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche.

5€ /ad, accès libre (-12ans).

Réservations recommandées auprès de l’association Malbuisson’Art. organisation@malbuissonart.com +33 6 16 85 30 64 http://piecesdete.com/ A 10h (durée : 2h).

Réservations recommandées auprès de l'association Malbuisson'Art.

