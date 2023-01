Pièces de guerre, au Théâtre 14 et en itinérance dans le XIVe Théâtre 14, 9 mai 2023, Paris.

Du mardi 09 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023 :

samedi

de 16h00 à 18h00

jeudi

de 19h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 22h00

. payant

Tarif normal – 25€

Tarif voisin – 18€

Tarif réduit – 10€

Tarif étudiant – 1€

Pour la deuxième fois, le Théâtre 14 s’empare du XIVe arrondissement pour un spectacle hors-les-murs. Cette saison, c’est pour le texte d’Eschyle, Pièces de guerre, mis en scène par Oliver Py.

Ce théâtre, le plus ancien connu, se déploie dans l’espace méditerranéen et interroge les fondements de la démocratie. La folie du pouvoir, la place des femmes, l’asile, le souvenir des morts, la puissance des images, l’insurrection : Eschyle parle depuis un monde ancien qui est pourtant déjà le nôtre. Trois acteurs rompus au tragique jouent, sans effets ni décor, les dieux et les suppliantes, les rois et les vieillards, l’océan et les foules

PROMÉTHÉE ENCHAINÉ

Dieu, supplicié par les dieux pour avoir aimé les hommes et condamné par Zeus, pour leur avoir offert les arts et le feu, Prométhée incarne la désobéissance, la remise en cause de l’ordre établi et le rempart face à la parole des puissants. Parce qu’elle est fondamentalement politique, cette pièce offre, selon Olivier Py, une « leçon d’insurrection ».



LES SUPPLIANTES

Un chœur de femmes, fuyant des noces auxquelles on veut les contraindre, vient demander asile et protection en terre d’Argos ; le roi du pays, après avoir hésité entre deux droits et deux intérêts – ceux de son peuple, ceux des suppliantes –, décide de leur accorder son soutien et se prépare à une guerre dès lors inévitable. La situation, sans autre ressort dramatique que les affres des malheureuses, suffit à évoquer des questions aussi essentielles que la violence faite aux femmes, l’exil et le malheur des réfugiés, l’accueil de l’étranger et l’hospitalité comme devoir.

Du mardi 9 au samedi 13 mai : Salle des fêtes de la Mairie Annexe du 14 ème (26 rue Mouton Duvernet, Paris 14)

(26 rue Mouton Duvernet, Paris 14) Du mardi 16 au samedi 20 mai : Centre Paris Anim’ Marc Sangnier (20 avenue Marc Sangnier, Paris 14)

(20 avenue Marc Sangnier, Paris 14) Du mardi 23 au vendredi 26 mai : Théâtre 14

Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-2022-2023/pieces-de-guerre-2023 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php#tarifs

Christophe Raynaud de Lage Pièces de guerre