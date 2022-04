Pièces anatomiques du musée de l’enseignement vétérinaire. Musée de sciences biologiques Dr Mérieux Marcy-l'Etoile Catégories d’évènement: Marcy-l'Étoile

Musée de sciences biologiques Dr Mérieux, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de Lyon fait découvrir aux passionnsé d’anatomie, vétérinaires en herbe ou simple curieux, les nombreuses collections qui ont contribué au développement des connaissances et traversé l’histoire du monde vétérinaire depuis la création en 1761 de la première école vétérinaire au monde par Claude Bourgelat. Vous pourrez observer lors de cette soirée des pièces anatomiques de chevaux ayant et servant à l’enseignement des futurs vétérinaires. Public : famille, enfant dès 7 ans sans réservation

Entrée libre

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

