Pièce » Un mois à la campagne »à Niort Le Moulin du Roc Niort, mardi 30 janvier 2024.

Pièce » Un mois à la campagne »à Niort Le Moulin du Roc Niort Deux-Sèvres

Chassés-croisés amoureux et esprit de troupe.

C’est l’été dans la maison de campagne d’Arkady et Natalia ; l’ennui et la mélancolie contaminent tout le monde. L’arrivée d’Alexeï, le précepteur que Natalia a engagé pour s’occuper du petit Kolia, va venir perturber l’existence oisive de la maisonnée. Venu de Moscou, le jeune homme inconscient de son propre charme va faire tourner les cœurs et les têtes d’une aristocratie en déclin.

Empruntant au cinéma italien et s’appuyant sur la remarquable traduction de Michel Vinaver, Clément Hervieu-Léger propose une mise en scène réjouissante et résolument moderne de la pièce d’Ivan Tourgueniev.

Spectacle dès 14 ans.

Tarifs 10€ à 34€

Chassés-croisés amoureux et esprit de troupe.

C’est l’été dans la maison de campagne d’Arkady et Natalia ; l’ennui et la mélancolie contaminent tout le monde. L’arrivée d’Alexeï, le précepteur que Natalia a engagé pour s’occuper du petit Kolia, va venir perturber l’existence oisive de la maisonnée. Venu de Moscou, le jeune homme inconscient de son propre charme va faire tourner les cœurs et les têtes d’une aristocratie en déclin.

Empruntant au cinéma italien et s’appuyant sur la remarquable traduction de Michel Vinaver, Clément Hervieu-Léger propose une mise en scène réjouissante et résolument moderne de la pièce d’Ivan Tourgueniev.

Spectacle dès 14 ans.

Tarifs 10€ à 34€ EUR.

Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:30:00

fin : 2024-01-30



L’événement Pièce » Un mois à la campagne »à Niort Niort a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Niort Marais Poitevin