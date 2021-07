Aubervilliers Salle Solomon - Oasis Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Pièce sonore « La dernière barricade », – Le temps de le dire et AR-FM Salle Solomon – Oasis Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

La pièce de théâtre sonore « La dernière barricade », qui a été conçue avec des comédiens amateurs et professionnels, évoque au travers du prisme de différents lieux d’Aubervilliers (Fort d’Aubervilliers, écoles, église Notre-Dame-des-Vertus, espace public), les événements des années 1870 et 1871, à travers les témoignages des écrivains et contemporains de cette époque, comme la rue Gambetta, la rue Arthur Rimbaud, la rue Victor Hugo. Samedi 18 septembre à 14h et à 18h 15h30 : animation avec les comédiens de la compagnie B.I.P et un spectacle interactif autour de la construction d’une barricade Durée de la pièce sonore : 1h15 Espace Solomon – 2, rue Edgar Quinet 93300 – Aubervilliers Entrée libre sans réservation

«La dernière barricade» évoque au travers du prisme de différents lieux d'Aubervilliers, les événements des années 1870 et 1871 à travers les témoignages des écrivains et contemporains de cette époque

