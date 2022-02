Pièce radiophonique « un nid d’oiseau dans les cheveux » Paul B, 12 février 2022, Massy.

Pièce radiophonique « un nid d’oiseau dans les cheveux »

Paul B, le samedi 12 février à 11:00

**Créée par Fanny Bouffort, en complémentarité avec son spectacle « L’Appel du dehors », « Un nid d’oiseau dans les cheveux » vous propose de vivre une échappée sonore et poétique, en compagnie de Lys, héroïne du spectacle, figure de la liberté !** A l’aide d’un dispositif d’écoute au casque qui favorise cette rencontre intime et particulière, on écoute Lys et on découvre ce personnage singulier, sa langue, sa relation aux grands espaces, aux mots et aux silences… Au creux de l’oreille, au plus près de la jeune fille, on fait connaissance et on se laisse embarquer dans l’un de ses périples en montagne, une première échappée dans l’univers artistique de Fanny Bouffort, que l’on peut prolonger avec [« L’Appel du dehors ».](https://paul-b.fr/evenements/lappel-du-dehors/)

entrée libre

Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne



