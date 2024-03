Pièce Montée Quantique, un live à l’azote liquide ! Lumen Gif-sur-Yvette, lundi 25 mars 2024.

Pièce Montée Quantique, un live à l’azote liquide ! On va vous dévoiler un incroyable objet, entre gateau, lévitation et azote liquide, avec explications en direct par le physicien Julien Bobroff. Attendez-vous à être surpris ! Lundi 25 mars, 13h00 Lumen Entrée libre et gratuite. Pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T13:00:00+01:00 – 2024-03-25T13:30:00+01:00

On va vous dévoiler un incroyable objet, entre gateau, lévitation et azote liquide, avec explications en direct par le physicien Julien Bobroff. Attendez-vous à être surpris ! Ça durera en gros 30 minutes, ouvert à tout le monde, dans le Hall du LUMEN, la pause idéale et surprenante au moment du déjeuner.

Lumen 8 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

