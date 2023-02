Pièce « Le RéviZor » présentée par Les Inattendus Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-04 22:30:00

Doubs 8 EUR Une comédie théâtrale de Nicolaï Gogol présentée par Les Inattendus, groupe amateur de la Compagnie Le Punk à Mouton.

Les femmes au pouvoir Comédie en cinq actes à l’humour corrosif, Le Révizor met en exergue grâce au ressort de l’absurde les dessous d’une société vile et corrompue…

Informations et réservations au 06 76 48 52 78 contact@lepunkamouton.com https://lepunkamouton.com/

