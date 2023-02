PIECE LE MONFORT THEATRE, 3 février 2023 00:00, PARIS.

PIECE PIECE. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-02-03 20:30. Tarif : 27.5 27.5 euros.

LE MONFORT THEATRE PARIS Paris . Trio helvétique à l’humour corrosif, le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY fouille consciencieusement les recoins de l’humanité et met le doigt sur certains de ses travers les plus poétiques. Tiphanie Bovay-Klameth, Michèle Gurtner et François Gremaud entendent montrer dans Pièce ce qui humainement se joue derrière une pièce qui se joue. Non pas dans les coulisses, mais bien sur scène, où –comme dans de nombreuses situations de l’existence – s’opèrent simultanément bien plus de choses qu’il ne s’en dit. DISTRIBUTION création collective collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY : Tiphanie Bovay-Klameth, François Gremaud, Michèle Gurtner musique Samuel Pajand interprétation Tiphanie Bovay-Klameth, François Gremaud, Michèle Gurtner, Samuel Pajand lumière Antoine Friderici scénographie Victor Roy direction technique Stéphane Gattoni – Zinzoline administration, production, diffusion Michaël Monney, Noémie Doutreleau. François Gremaud, Michèle Gurtner, Tiphanie Bovay

