Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine, le dimanche 19 septembre à 15:30

**La Belle et la Bête** **_D’APRÈS MADAME LEPRINCE DE BEAUMONT_** **_ADAPTATION DAVID LESNÉ_** **_MISE EN SCÈNE DE JEAN BONNET_** Œuvre patrimoniale, universelle et remise au goût du jour par la Compagnie Théâtre en Stock. Une jeune femme prénommée Belle se sacrifie pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d’un terrible monstre. Contre toute attente, la Bête épargne Belle et lui permet de vivre dans son château. Elle s’aperçoit que, derrière les traits de l’animal, souffre un homme victime d’un sortilège. **Théâtre populaire et pour toute la famille** **Représentation à 15h30 dans le parc de la Mairie de Brou sur Chantereine**

ENTRÉE LIBRE – LIMITE SELON L EVOLUTION SANITAIRE

REPRESENTATION LA BELLE ET LA BETE – D’APRÈS MADAME LEPRINCE DE BEAUMONT ADAPTATION DAVID LESNÉ MISE EN SCÈNE DE JEAN BONNET Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

