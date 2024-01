Pièce enfant – La valse des mots MJC Pichon Nancy, samedi 3 février 2024.

Pièce enfant – La valse des mots MJC Pichon Nancy Samedi 3 février, 10h30

Assistez à ce spectacle interactif et éducatif pour les petits et grands qui vous fera voyager en famille ! Idéal pour une belle sortie avec vos enfants (2-6 ans) pour rire, danser et chanter !

Elsa, en charge de la création des nouveaux mots du monde, va vous faire découvrir la danse des lettres, des mots et des phrases pour lire, parler et chanter !

Assistez à ce spectacle interactif et éducatif pour les petits et les grands, une expérience captivante qui vous fera voyager en famille !

Idéal pour une belle sortie en famille pour rire, danser et chanter !

(Adapté pour les 2-6 ans)

Lien vers infos et réservation ici (5€ seulement) : https://www.mjcpichon.com/index.php/site-content/item/1147-la-valse-des-mots?month=2&year=2024&fbclid=IwAR21PDt8ewzDIhyODJq2fEotjrvEZnM59x5fCOTmirl3KwsPwlzs8VrrEF4

MJC Pichon 7 Bd du Recteur Senn, 54000 Nancy Saint-Pierre – René II – Bonsecours Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle