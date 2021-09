Paris Théâtre Tristan Bernard île de France, Paris Pièce “Douce France” Théâtre Tristan Bernard Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pièce “Douce France” Théâtre Tristan Bernard, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 octobre au 23 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 21h à 23h

payant

Un voyage drôle et mouvementé au coeur de la Ve République ! Que retiendra-t-on de la cinquième république ?

Est-ce qu’un homme providentiel ça existe ?

Si vous aviez du pouvoir, beaucoup de pouvoir, quel type d’homme ou de femme seriez-vous ? « DOUCE FRANCE » vous embarque pour un voyage mouvementé au cœur du pouvoir. De De Gaulle à Macron. De l’hallucinant au lamentable, de l’invraisemblable à l’inattendu, du mémorable au sidérant… Tout ce qui est dit ici… est vrai. Durée du spectacle : 55 ans. Spectacles -> Humour Théâtre Tristan Bernard 64 rue du Rocher Paris 75008

3 : Europe (278m) 2, 3 : Villiers (361m)

Contact :Theatre Tristan Bernard 0145220840 http://www.theatretristanbernard.fr/ https://www.facebook.com/theatretristan.bernard/ https://twitter.com/BernardTheatre0145220840 Spectacles -> Humour

