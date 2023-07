Festival de contes de Loc-Envel – Birgorneau Circus Pièce des fêtes / église Loc-Envel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Loc-Envel Festival de contes de Loc-Envel – Birgorneau Circus Pièce des fêtes / église Loc-Envel, 23 septembre 2023, Loc-Envel. Loc-Envel,Côtes-d’Armor .

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Pièce des fêtes / église Rue des Sabotiers

Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Loc-Envel Autres Lieu Pièce des fêtes / église Adresse Pièce des fêtes / église Rue des Sabotiers Ville Loc-Envel Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Pièce des fêtes / église Loc-Envel

Pièce des fêtes / église Loc-Envel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loc-envel/