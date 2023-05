Versailles Triathlon Festival Pièce d’eau des Suisses, 27 mai 2023, Satory.

Versailles Triathlon Festival 27 et 28 mai Pièce d’eau des Suisses Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur la plateforme d’inscription (https://www.klikego.com/inscription/versailles-triathlon-festival-2023/triathlon/1607130390092-5). Aucune inscription papier n’est possible.

Samedi 27 mai

Duathlon Familial en duo : course en binôme avec votre enfant, neveu/nièce, frère/sœur…

6/9 ans : 250m de course à pied / 1km de VTT / 250m de course

10/13 ans : 750m de course à pied / 5km de VTT / 750m de course

Triathlon des Suisses : épreuve découverte (Distance XS) à destination du grand public

300m de natation / 10km de VTT / 2,5km de course

Swimrun Royal : un participant seul ou un binôme alternant natation et course

une multi boucle (250m de natation et 1km de course) à effectuer le plus de fois possible en 1 heure

Dimanche 28 mai

Triathlon du Roi et de la Reine

9h : hommes // 13h30 : femmes, hommes non licenciés et relais

750m de natation / 20km de vélo sur route / 5 km de course

Retrouvez toutes les informations sur : https://www.versaillestriathlonfestival.com/

Pièce d'eau des Suisses Pièce d'eau des Suisses – 78000 Versailles Satory 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 https://www.chateauversailles.fr/ La pièce d'eau des Suisses est un bassin faisant partie du parc du château de Versailles, construit entre 1679 et 1682. Elle doit son nom au fait d'avoir été creusée par un régiment de Gardes suisses. La Pièce d'eau des Suisses est située au bas de la rue de l'Indépendance américaine, en bordure du quartier Saint-Louis. Le bassin destiné à embellir la perspective sud du château, dans le prolongement de l'Orangerie, permit aussi d'assainir le terrain destiné au Potager du roi, créé à la même époque. Au bout de la pièce d'eau se trouve une copie de l'œuvre du Bernin représentant Louis XIV à cheval. Bordé de vastes pelouses et de larges allées plantées de superbes platanes, l'endroit est aujourd'hui un lieu de détente idéal ou il est également possible de pique-niquer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T13:00:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

2023-05-28T07:00:00+02:00 – 2023-05-28T15:30:00+02:00